Morte Jole Santelli, il cordoglio del mondo del calcio e del tecnico Gattuso [FOTO]

MORTE JOLE SANTELLI – E’ una giornata triste per tutta la Calabria per la morte di Jole Santelli. La Governatrice della Regione è stata trovata morta questa mattina, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio, lottava da tempo contro una brutta malattia, un tumore. Con grande coraggio aveva accettato un ruolo molto impegnativo ed in poco tempo era riuscita a farsi apprezzare, nonostante la malattia si è sempre messa in primo piano per migliorare le sorti della Calabria. Anche il mondo del calcio ha deciso di stringersi alla famiglia, in particolar modo il Napoli e il tecnico Gattuso, calabrese di nascita. “Rino Gattuso, a nome di tutta la SSCN, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria”. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi di personaggi e squadre.