Lutto nel mondo del calcio, muore un eroe di Italia ’90: era stato capitano della sua Nazionale

Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso, all’età di 57 anni, Stephen Tataw, capitano del sorprendente Camerun di Italia ’90 capace di arrivare sino ai quarti di finale. A dare l’annuncio della triste notizia alcuni ex giocatori, con la conferma poi da parte della Federazione camerunense.

Tataw, classe 1963, era stato tra i protagonisti di quella splendida cavalcata di trent’anni fa, interrotta soltanto dalla sconfitta contro l’Inghilterra. I Leoni d’Africa aveva iniziato quel Mondiale battendo l’Argentina di Maradona campione in carica e lui non aveva saltato neanche un minuto di quel torneo. Ha indossato la maglia della Nazionale 43 volte, vincendo anche la Coppa d’Africa nel 1988 e partecipando al Mondiale di Usa 1994, in cui però la sua squadra fu eliminata al primo turno. In alto la FOTOGALLERY con alcune sue immagini del passato e più attuali.