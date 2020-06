Morto ex portiere di Bologna, Genoa e Palermo: “addio al nostro eroe” [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto William Negri, ex portiere. Non è riuscito a sconfiggere una lunga malattia, la conferma è arrivata direttamente su Facebook attraverso un post pubblicato dal figlio. Grande protagonista dell’ultimo scudetto del Bologna, Renato Dall’Ara lo acquistò dal Mantova nel 1963, incassò solo 18 reti e fu uno dei più importanti protagonisti per la vittoria finale. Nato a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, aveva iniziato a giocare con la Governolese, poi primi passi con Palermo, Bagheria e Mantova.

Un grave infortunio gli impedì di proseguire la carriera col Bologna. Infine le avventure con il Lanerossi Vicenza, il Genoa e ancora il Mantova. Poi la carriera da allenatore, sulle panchine di Mantova e Modena. Era soprannominato “Carburo”, per l’aiuto che aveva dato alla famiglia nella gestione di una pompa di benzina. Il mondo del calcio, adesso, lo ricorda con grande emozione. Questo il messaggio del Bologna: “È scomparso a Mantova all’età di 85 anni William Negri, uno dei nostri eroi del ‘64, il portiere della squadra del settimo scudetto. In quella fantastica stagione subì solo 18 reti, e anche grazie al suo rendimento il Bologna di Bernardini si cucì il tricolore sulle maglie: rossoblù dal 1963 al 1967, Carburo era anche estremo difensore della Nazionale italiana, prima che gli infortuni ne condizionassero la carriera. Il Bologna piange un altro dei suoi figli più amati, e partecipa commosso al dolore della famiglia e di tutti gli appassionati rossoblù”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del portiere.