E’ morto Gigi Proietti, lutto anche per il mondo del calcio: era un grande tifoso della Roma

E’ una giornata triste anche per il mondo del calcio: è morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Dopo il ricovero urgente per gravi problemi cardiaci, si è spento nelle ultime ore. La brutta notizia è arrivata proprio nel giorno del suo compleanno e subito dopo la vittoria in campionato della Roma contro la Fiorentina. Sì perché Proietti era un grande tifoso dei giallorossi, non si è mai risparmiato per la sua squadra. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie,” ha spiegato la famiglia. In alto la FOTOGALLERY.