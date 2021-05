Mourinho alla Roma, le reazioni scatenate dei tifosi giallorossi e degli… interisti [FOTO]

Con un vero e proprio colpo di scena la Roma ha ufficializzato l’arrivo in panchina di José Mourinho. E’ stata una giornata piena di emozioni in casa giallorossa, dopo l’ufficialità dell’addio con Fonseca è arrivato anche il comunicato dell’accordo per la prossima stagione con l’ex Inter. Si tratta di una grandissima sorpresa, sembrava Maurizio Sarri l’indiziato numero uno a prendere il posto del portoghese. La Roma ha deciso di affidarsi ad un allenatore di primissimo livello, nonostante l’esonero dal Tottenham, lo Special One è ancora uno dei migliori tecnici in circolazione.

Le reazioni dei tifosi della Roma

I tifosi sono al settimo cielo per l’arrivo di Mourinho e hanno già dimenticato le delusioni per gli ultimi risultati. Il portoghese si è sempre confermato un assoluto protagonista, dentro e fuori dal campo e con ogni probabilità riuscirà a scatenare reazioni anche nell’ambiente giallorosso: c’è grande curiosità in vista delle partite contro la Juventus e l’Inter. Grande nostalgia da parte dei tifosi nerazzurri che avranno il piacere di incontrare di nuovo l’artefice dei grandi successi del passato. Il web si è come al solito scatenato, sono stati pubblicati tantissimi meme. In alto la FOTOGALLERY.