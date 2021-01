La Lazio ha piazzato un colpo veramente importante sul fronte calciomercato: è fatta per Mateo Musacchio che già nelle prossime ore potrà mettersi a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi, in arrivo anche la moglie Irene Gonzalez Toboso. I biancocelesti sono in corsa per obiettivi importanti, il presidente Lotito ha deciso di rinforzare una rosa già forte. La squadra è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre in campionato ha conquistato una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di recupere terreno in classifica.

La moglie di Musacchio

E’ pronta ad arrivare nelle capitale anche la moglie del calciatore, Irene Gonzalez Toboso. E’ medico ed influencer e riesce a scatenare la reazione da parte dei fan, su Instagram è seguitissima e può contare su più di 70 mila follower. Irene e Musacchio sono sempre più innamorati come dimostrano gli ultimi scatti pubblicati sui profili social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.