Due anni in Turchia, ma ora l’addio. E, considerando la reazione, sicuramente non saranno stati due anni qualunque. Yuto Nagatomo ha svolto il suo ultimo allenamento al Galatasaray, salutando i suoi compagni tra le lacrime. L’ex calciatore di Cesena e Inter due anni fa era passato al glorioso club di Istanbul dopo ben 7 anni in nerazzurro, ma oggi ha concluso la sua esperienza. Pianti, emozioni e saluti sul campo d’allenamento. La FOTOGALLERY in alto con le immagini, tratte dai canali Twitter del Galatasaray.