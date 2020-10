Napoli-Atalanta 4-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso è devastante, ottimo Osimhen [FOTO]

Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Spettacolo Napoli nella giornata del campionato di Serie A, grande prestazione per la squadra di Gennaro Gattuso contro l’Atalanta. Primo tempo praticamente perfetto per gli azzurri che si trovano ben presto sul risultato di 4-0. Molto bene Lozano che realizza subito una doppietta, il tris arriva grazie ad una magia dalla distanza di Politano. Il gol che chiude i conti è di marca Osimhen, impatto molto importante per l’attaccante nel campionato italiano. La scelta di Gasperini di schierare Ilicic dal primo minuto non paga, ma in generale la prestazione della squadra è stata da dimenticare. Nella ripresa gol della bandiera di Lammers. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 4-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6.5, Di Lorenzo 6.5, Koulibaly 6, Manolas 6.5, Hysaj 6.5; Fabian 6.5 (dall’83’ Petagna s.v), Bakayoko 6.5 (dal 75′ Malcuit s.v.), Mertens 7 (dal 75′ Lobotka s.v.); Lozano 8, Politano 7.5 (dal 60′ Ghoulam 6), Osimhen 7.5.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5.5; Toloi 5, Palomino 4 (dal 46′ Djimsiti 5.5), Romero 4.5; De Paoli 5.5, Pasalic 5.5, De Roon 5.5, Gosens 5 (dall’81’ Muriel s.v.); Gomez 6 (dal 55′ Lammers 6.5), Ilicic 5 (dal 63′ Malinovskyi 6); Zapata 5 (dal 46′ Mojica 5).