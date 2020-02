Napoli-Barcellona 1-1, le pagelle di CalcioWeb – Callejon come Palmiro Cangini, Mertens record-man

Napoli-Barcellona, le pagelle di CalcioWeb – E’ 1-1 tra Napoli e Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League. Vantaggio della squadra di Gattuso con Dries Mertens, al 121° gol con la maglia del Napoli. Il belga raggiunge Marek Hamsik in testa alla classifica all-time. Nella ripresa il Barcellona esce fuori e trova il pari con Griezmann, sull’unica distrazione della difesa partenopea. Al “Camp Nou” il Napoli tenterà l’impresa. Retroguardia azzurra sempre attenta, tranne nella circostanza letale del gol subìto. Bene Mertens, non solo per la rete, e Zielinski. Deludente Callejon. Tra le fila del Barcellona tante prestazioni sottotono. Messi incide poco, malissimo Vidal, espulso nel finale. Anche Griezmann non convince, ma il gol è troppo importante per dargli un’insufficienza.

NAPOLI (4-3-3):

Ospina 6.5 – Si aspettava un tiro al bersaglio, vive una serata abbastanza tranquilla, almeno fino al gol di Griezmann: FA IL SUO.

Di Lorenzo 6 – Si addormenta e non sale sul gol di Griezmann, tenendo in gioco Semedo, ma un giorno potrà raccontare ai nipotini di aver fatto il tunnel al francese, roba mica da ridere: CHIUDI LE GAMBE, ANTOINE CHIUDI LE GAMBE!

Manolas 6.5 – Il greco ha eliminato il Barcellona con la maglia della Roma. Oggi guida i compagni da vero leader difensivo, rimanendo glaciale nelle circostanze che lo richiedono: CAPITAN FINDUS.

Maksimovic 6 – Fa subito capire che aria tira stasera al San Paolo ai centravanti blugrana, ha in “serbo” per loro un trattamento speciale: INTIMIDATORIO.

Mario Rui 6.5 – L’uomo che non ti aspetti. Chiamato a tenere a bada Messi fa ricredere i tifosi del Napoli che si mettevano già le mani ai capelli: NON CI POSSO CREDERE!.

Fabian Ruiz 6 – Sbaglia poco, si sta ritrovando e il gol a Brescia lo dimostra: FABIAN BIAN MA VA PREMIATO.

Demme 6 – Tutto grinta e geometria, fa le cose semplici e non fa mai mancare l’agonismo, simil Gattuso: DEMME COME GIOCHI E TI DIRO’ CHI SEI (80′ Allan sv).

Zielinski 6.5 – Stasera si riscopre burattinaio. Dirige le “marionette” azzurre sia in fase di pressing che in quella di ripartenza e sforna l’assist per Mertens: MODERNO MANGIAFUOCO.

Callejon 5 – Sbaglia un gol già fatto, tutto solo davanti a ter Stegen. Peccato perché la gara avrebbe potuto svoltare. Chiamiamo in causa l’assessore Palmiro Cangini, alias Paolo Cevoli, con uno dei suoi cavalli di battaglia: FATTI NON PUGNETTE (74′ Politano 6).

Mertens 7 – E’ l’uomo in più di questo Napoli. E’ rientrato lui e sono arrivati risultati e gol. Segna anche oggi (e che gol!), e raggiunge Hamsik in testa alla classifica cannonieri del Napoli: MER-AVIGLIOSO (54′ Milik 6).

Insigne 6 – Si accende a sprazzi, alterna grandi giocate ad errori banali. Vista la musica che ha accompagnato la sfida rimaniamo in tema e citiamo una canzone: SI PUO’ DARE DI PIU’.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen 6.5; Semedo 6, Piqué 6 (93′ Lenglet sv), Umtiti 6, Firpo 5.5; Rakitic 5 (56′ Arthur 6), Busquets 5.5, de Jong 6.5; Messi 6, Griezmann 6.5 (88′ Fati sv), Vidal 4.