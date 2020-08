La difesa del Napoli si addormenta insieme all’arbitro, il Barça vince grazie a Messi e alla “grande spinta”

Napoli, l’impresa non riesce. Ma era veramente difficile. Sconfitta al Camp Nou per 3-1, con un Barcellona che gioca solo un tempo e che vince grazie al solito Messi e alle amnesie dei difensori partenopei e dell’arbitro Cakir. E menomale che era esperto…

La partita. L’inizio azzurro è incoraggiante, ma non c’è neanche il tempo di pensarci che il Barça va già avanti. Corner. Lenglet spinge. In tutti i sensi. Prima Demme, che butta a sua volta giù Koulibaly. Poi il pallone, insaccato in rete di testa. Complicità anche dei difensori azzurri, dormienti come il direttore di gara, al primo sonnellino (non sarà l’unico) del match. Anziché reagire allo svantaggio, però, il Napoli è passivo e al Barcellona non provoca neanche un solletichino. E così Messi si diverte e disegna un capolavoro per il 2-0 e per il 3-0, annullato però per un tocco di braccio. Il tris arriva lo stesso e Messi è ancora protagonista. Ruba palla a Koulibaly in piena area, ma il difensore scambia la sua caviglia per il pallone e lo scaraventa a terra. Rigore e gol di Suarez, con l’argentino che ha rischiato di non entrare per un infortunio che sembrava serio. Poi, per fortuna per lui, niente di che. Prima dell’intervallo, però, il Napoli accorcia. Sempre su rigore, per fallo di Rakitic su Mertens. Perfetto Insigne e 3-1 all’intervallo.

Ripresa? Altra partita. Il Barcellona decide di gestire, ma rischia tanto. Perché il Napoli torna a crederci e va più volte vicino al gol. Insigne è ispirato, Lozano e Milik entrano bene. Il primo colpisce il palo di testa, il secondo fa gol, ma è in fuorigioco millimetrico. Alla fine, non rimane nulla. Un pugno di mosche in mano. Il forcing finale non paga e il Napoli esce dalla Coppa. In alto la FOTOGALLERY del match.