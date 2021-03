Napoli-Bologna 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Insigne trascina Gattuso con una prestazione super [FOTO]

Il posticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, sono scese in campo Napoli e Bologna. La sfida è stata dei due volti, la compagine di Sinisa Mihajlovic non ha demeritato, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Un grandissimo protagonista è stato come al solito Insigne, in questo momento uomo in più della squadra di Gennaro Gattuso. La partita si sblocca dopo 8 minuti, il marcatore è proprio Insigne. Il Bologna prova la reazione, palo di Skov Olsen e gol annullato a Palacio. Al 65′ il raddoppio di Osimhen, gli ospiti tornano in corsa con Soriano ma è ancora Insigne a chiudere i conti. Il risultato non cambia più, finisce 3-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6; Demme 5.5, Fabian Ruiz 6; Politano 5.5, Zielinski 7, Insigne 8; Mertens 5.5. All.: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui 6, Elmas s.v., Osimhen 7, Maksimovic, Hysaj 6, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 4.5, Soumaoro 6, Danilo 6, Mbaye 5.5; Poli 6, Svanberg 5.5; Skov Olsen 7, Soriano 7, Sansone 5.5; Palacio 6.5. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini s.v., Dominguez 6.5, Medel s.v., Baldurson, Antov, Vignato s.v., Khailoti, Annan, Juwara, Barrow 6.