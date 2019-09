Napoli-Brescia 2-1, Mertens e Manolas regalano tre punti d’oro ad Ancelotti, primo gol di Balotelli [FOTO]

Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ancora davanti al pubblico amico e contro il Brescia. La squadra di Corini può essere considerata una bella sorpresa del campionato di Serie A, nell’ultimo match buona prestazione contro la Juve nonostante il ko casalingo. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 12.30.

Il Napoli parte a mille. Un paio di occasioni in avvio, poi al 13′ arriva il vantaggio: Fabian Ruiz pesca Callejon sul secondo palo, palla arretrata per Mertens che non sbaglia. Il Napoli insiste e trova il raddoppio con Manolas, ma dopo un controllo al VAR la rete vienne annullata per un fallo di mano del greco, che viene anche ammonito. Il Brescia prova una timida reazione, ma non crea pericoli dalle parti di Ospina. Nel recupero della prima frazione arriva il meritato raddoppio dei partenopei, ancora con Manolas. Questa volta il gol di testa del difensore è regolare. Nella ripresa il Brescia entra in campo con un altro spirito. Tonali trova la rete al 51′, ma il VAR annulla per un fallo di Donnarumma su Maksimovic. Il Napoli cala un po’ e la squadra di Corini ne approfitta. Calcio d’angolo di Tonali e Balotelli incorna in rete il suo primo gol con la maglia del Brescia. Nei 7 minuti di recupero il Napoli resiste all’assalto delle Rondinelle e trova tre punti fondamentali.

FINISCE QUI.

68′ – Il Brescia riapre la partita: calcio d’angolo di Tonali e colpo di testa di Balotelli che batte Ospina.

51′ – Gol annullato a Tonali, gran conclusione dal limite del centrocampista del Brescia, ma Manganiello ravvisa un fallo di Donnarumma su Maksimovic in precedenza.

47′ – Fallo di Chancellor su Llorente in area, per Manganiello e il VAR è tutto ok.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

45’+4′ – Raddoppio del Napoli al quarto minuto di recupero del primo tempo, gol di testa di Manolas.

36′ – Continua il monologo del Napoli che però non riesce a trovare la rete del raddoppio.

17′ – Gol annullato a Manolas per un tocca di mano, anche l’ammonizione per il difensore.

14′ – Grande giocata di Fabian Ruiz, palla per Callejon e Mertens non sbaglia, 1-0 per il Napoli.

1′ – PARTITI!

Napoli-Brescia diretta live

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Llorente, Mertens

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma