Napoli-Brescia 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Allan riscossa, Mertens in versione Iginio Massari [FOTO]

NAPOLI-BRESCIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Il Napoli batte 2-1 il Brescia con le reti di Mertens e Manolas, gol di Balotelli ad accorciare le distanze. Grande prestazione di Allan e Mertens, per le Rondinelle ottimi Tonali e Balotelli.

Napoli (4-4-2):

Ospina 6: nel primo tempo ha talmente poco da fare viene che a De Laurentiis viene una mezza idea di fargli pagare il biglietto, perciò nel secondo tempo per non pagare decide di entrare nel vivo della partita, tra parate ed errori: RISPARMIATORE

Di Lorenzo 6.5: la solita partita di quantità e qualità, il ragazzo ne farà di strada: OPERAIO.

Manolas 6.5: nome omen, fa due gol, ma siccome sono troppi anche per lui, decide di farsene annullare uno per via del suo cognome: MANO-LAS (65′ Luperto 5.5)

Maksimovic 6: poco impegnato, Ancelotti lo manda dentro dopo il recupero dall’infortunio: NON AL MAKSIMOVIC (76′ Hysaj 5.5)

Ghoulam 6.5: è costantemente proiettato in avanti, anche perché dietro c’è poco da fare:

Callejon 7: è una spina nel fianco, proverbiali i suoi inserimenti dietro la linea dei difensori, come quello in occasione dell’assist per Mertens: GUARDATEVI LE SPALLE.

Fabian Ruiz 7: è tornato quello della scorsa stagione, regala spettacolo al pubblico e assist ai compagni: INVENTORE.

Allan 7.5: partita strepitosa del mediano di Ancelotti, recupera un’infinità di palloni e tappa più buchi di Rocco Siffredi, si propone anche in fase conclusiva: ALLAN RISCOSSA.

Zielinski 6: raggiunge la sufficienza grazie ad un paio di giocate e qualche tiro verso lo specchio, ma è il meno positivo del centrocampo azzurro: VOCE FUORI DAL CORO.

Mertens 8: super prestazione del belga, dispensa suggerimenti ai compagni, sbaglia almeno un paio di conclusioni, ma fa gol e mette la ciliegina sulla torta: IGINIO MASSARI.

Llorente 6: volenteroso, ma un po’ confusionario, oggi più utile in fase d’appoggio che in quella conclusiva: FARRAGINOSO (73′ Elmas 6.5)

Brescia (4-3-1-2):

Joronen 6.5: non può nulla sui gol, fa una grande uscita sui piedi di Mertens nel primo tempo: CORAGGIOSO.

Sabelli 4.5: perforato costantemente da terzini ed esterni del Napoli, che gli sbucano da tutte le parti, sbaglia un passaggio che poteva mandare in porta Balotelli nel primo tempo: GROVIERA.

Cistana 6: partita tutto sommato positiva quella del centrale di Corini: CI-STA-NA SUFFICIENZA.

Chancellor 5.5: preciso nel primo tempo, in avvio di ripresa commette un’ingenuità su Llorente, ma per sua fortuna il rigore non viene fischiato: GRAZIATO.

Martella 5: come il compagno sull’altra fascia, vede sbucare gli avanti del Napoli da ogni dove: MARTELLA-TO (68′ Mateju 5.5)

Bisoli 5.5: prova un paio di inserimenti, si dà molto da fare: VOLENTEROSO.

Tonali 7: che bel giocatore! Corre, pressa, recupera palla e trova anche il gol, che il VAR gli annulla: IL FUTURO DELLA NAZIONALE.

Dessena 5: timido e impreciso nel primo tempo, la situazione non migliora sul secondo: IMPALPABILE (72′ Romulo 6)

Spalek 5: si vede poco e niente, ci insegna una nuova regola in vigore da quest’anno, si può giocare in 10 anche senza espulsioni: ASSENTE INGIUSTIFICATO (85′ Matri sv)

Donnarumma 5: passo indietro rispetto alle recenti prestazioni, calcia poco verso la porta: INVOLUTO.

Balotelli 7: è vivo, è la luce di questo Brescia insieme a Tonali, trova il primo gol, ne sbaglia un paio: SUPERMARIO.