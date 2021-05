Napoli-Cagliari 1-1, le pagelle: Nandez beffa Gattuso nel finale

E’ stata una partita aperta quella tra Napoli e Cagliari, si è giocata la sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso si conferma in grande forma, mentre quella di Semplici si è svegliata nel finale. In gol Osimhen, è quanto confermato anche dalle pagelle. Il Napoli si ferma dopo due vittorie consecutive, è una candidata per la qualificazione in Champions League. La partita si sblocca dopo appena 13 minuti, il marcatore è stato Osimhen. Poi non mancano le emozioni, da una parte e dall’altra. Il Cagliari gioca con coraggio e dimostra di poter raggiungere la salvezza, Meret davvero strepitoso. Fino al 94′ quando Nandez trova il gol del definitivo 1-1.

Napoli-Cagliari, le pagelle

Napoli (4-2-3-1): Meret 7.5; Di Lorenzo 6.5, Koulibaly 6, Manolas 6.5, Hysaj 6; Demme 7, Fabian Ruiz 5.5 (81′ Elmas s.v.); Lozano 5 (68′ Politano 6), Zielinski 6 (81′ Bakayoko s.v.), Insigne 6; Osimhen 7 (76′ Mertens s.v.). All.: Gattuso.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno 6.5; Ceppitelli 5.5 (77′ Simeone s.v.), Godin 5.5, Carboni 6; Zappa 6.5 (82′ Calabresi), Duncan 5.5, Deiola 5 (71′ Asamoah 6), Nandez 7, Lykogiannis 6.5 (82′ Cerri s.v.); Nainggolan 6; Pavoletti 6.5. All.: Semplici.