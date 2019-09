Napoli-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb: Castro entra e decide il match, Pisacane un muro [FOTO]

NAPOLI-CAGLIARI, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Clamorosa sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari. Decide un gol di Castro all’87’. Partita stregata per i partenopei, che non riescono a superare il muro eretto dalla squadra di Maran. Bene, in particolare, Olsen e Pisacane, oltre all’uomo del match Castro. Male Koulibaly, espulso per proteste. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Napoli (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6.5, Maksimovic 6 (46′ Koulibaly 4.5), Mario Rui 6; Callejon 6, Allan 5.5, Zielinski 6, Insigne 5 (74′ Milik 5.5); Mertens 6.5, Lozano 5 (66′ Llorente 6).

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 5.5, Pisacane 7, Klavan 6, Lykogiannis 6; Nandez 6.5, Oliva 6.5, Rog 6 (72′ Castro 7); Ionita 6; Joao Pedro 5.5 (91′ Ceppitelli sv), Simeone 5.5 (74′ Cerri 6).