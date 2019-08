Napoli, completato il montaggio dei seggiolini del San Paolo [FOTO]

Con la posa degli ultimi seggiolini in curva B anello inferiore – circa 5mila di 54 mila complessivi – può dirsi concluso il restyling dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta, completamente riammodernato in occasione dell’Universiade Napoli 2019. All’indomani della proroga dell’incarico al 31 dicembre, il Commissario Straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, ha fatto visita questa mattina all’impianto per assistere al montaggio degli ultimi seggiolini, accompagnato da Carlo Perego, legale rappresentante della Società Tipiesse-Graded, aggiudicataria dei lavori. “Siamo orgogliosi, grazie all’Universiade, di aver dato alla città, alla sua squadra di calcio e al suo pubblico, uno stadio all’altezza degli altri impianti di livello internazionale – ha dichiarato il Commissario Basile. L’interesse con cui sono stati seguiti questi interventi di restyling dimostra la valenza che l’impianto ricopre in ambito sportivo e nel cuore dei napoletani che, sono certo, sapranno aver cura di questo importante lascito dell’Universiade”. Nella stessa giornata è iniziato, dall’altra parte della città, allo stadio Landieri di Scampia, il montaggio dei seggiolini smontati al San Paolo lo scorso maggio.

Oltre alla sostituzione dei seggiolini si è lavorato per mesi per la realizzazione della nuova pista d’atletica, per il completamento del nuovo impianto audio video, il nuovo impianto luci e il rinnovamento dei servizi igienici.Restano da ultimare i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e del sistema di videosorveglianza che saranno pronti per la prima partita casalinga del Napoli del prossimo campionato di calcio, il 15 settembre contro la Sampdoria. In alto la FOTOGALLERY.