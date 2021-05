Napoli-Conceicao, ci siamo: c’è l’accordo, il club azzurro inizia un nuovo progetto

Con ogni probabilità sarà Sergio Conceicao il nuovo allenatore del Napoli. Il club azzurro ha intenzione di iniziare un nuovo progetto dopo la delusione del campionato che si è appena concluso, la squadra di Gennaro Gattuso ha fallito un’occasione veramente ghiotta. Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Verona, un avversario senza obiettivi e ha fallito la qualificazione in Champions League. Il risultato può essere considerato deludente nonostante l’ottimo lavoro dell’allenatore Gattuso, ma il presidente De Laurentiis ha annunciato una vera e propria rivoluzione.

Napoli-Conceicao: c’è l’accordo

Il Napoli ha deciso di puntare per la prossima stagione su un allenatore giovane e ambizioso, ma già con una discreta esperienza a livello internazionale. Il presidente De Laurentiis ha subito messo nel mirino Sergio Conceicao, il tecnico ha eliminato la Juventus agli ottavi di Champions League con il Porto mentre in campionato ha chiuso la stagione al secondo posto. E’ già andato in scena un incontro tra le parti ed è stato raggiunto l’accordo. La definitiva fumata bianca è attesa già nei prossimi giorni, poi l’ufficialità. Si preannunciano novità anche dal calciomercato con alcuni fedelissimi che potrebbero seguire l’ex centrocampista nella nuova esperienza al Napoli. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine dei giornali stranieri con la notizia di Conceicao al Napoli.