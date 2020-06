Napoli, grande festa in città: tifosi scatenati tra fuochi d’artificio e bandiere [FOTO e VIDEO]

Il Napoli ha alzato al cielo la sesta Coppa Italia della sua storia. Grande festa in campo per calciatori, allenatore e dirigenti, ma le celebrazioni non sono mancate anche per le vie della città campana. Tifosi in corteo su automobili e motorini, altri in giro a piedi per festeggiare il trofeo conquistato dalla squadra di Gattuso. Nonostante i divieti di assembramento ancora vigenti, tanta gente si è riversata nelle piazze principali di Napoli per accendere fuochi d’artificio, sventolare bandiere, cantare e ballare. Immagini spettacolari ma forse azzardate visto il periodo, seppur la gioia per la vittoria sia irrefrenabile. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.