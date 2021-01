Il lunch match della 18esima giornata del campionato di Serie A ha lasciato interessanti indicazioni e lanciato ancora di più il Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo contro la Fiorentina, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Grandissima prestazione di Insigne che ha inventato calcio, molto male la Fiorentina che deve preoccuparsi per la zona le salvezza. La sfida è ampiamente in archivio già dopo i primi 45 minuti, le reti sono state realizzate da Insigne, Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa sempre Insigne arrotonda il risultato su calcio di rigore. Positiva anche la partita di Petagna con assist decisivi. Finisce 6-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Napoli-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6.5, Hysaj 6, Manolas 6 (dal 79′ Rrahmani s.v.), Koulibaly 6.5, Mario Rui 6.5, Demme 7, Bakayoko 6.5, Lozano 7 (dal 61′ Politano 6), Zielinski 7 (dal 73′ Elmas 6), Insigne 9 (dal 79′ Cioffi s.v.), Petagna 7.5 (dal 73′ Mertens 6). All.: Gattuso.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6; Igor 4.5, Milenkovic 4.5 (dall’85’ Quarta s.v.), Pezzella 5.5; Venuti 5, Amrabat 5 (dall’85’ Borja Valero s.v.), Castrovilli 4 (dal 73′ Bonaventura 6), Biraghi 5.5; Ribéry 6 (dal 46′ Kouame 5.5), Vlahovic 5, Callejon 5.5 (dal 74′ Pulgar 6). All.: Prandelli.