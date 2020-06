Napoli, furto del motorino durante i festeggiamenti per la Coppa Italia: le incredibili immagini [FOTO e VIDEO]

Incredibile episodio avvenuto a Napoli durante i festeggiamenti per la Coppa Italia. Mentre centinaia di tifosi si aggiravano per le vie della città, si è verificato il furto di un motorino. I ladri hanno approfittato della confusione per mettere a segno il colpo. Due ragazzi in motorino sono stati assaliti da altre due persone a piedi che, minacciandoli con una pistola, gli hanno sottratto il mezzo. I due derubati rimangono fermi ai bordi della strada, mentre gli autori del furto scappano. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.

