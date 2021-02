Il tecnico Gennaro Gattuso è sulla graticola. Altra sconfitta per il Napoli ed eliminazione dalla Coppa Italia, ma a preoccupare è stata principalmente la prestazione della squadra contro l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini si sono confermati in grandissima forma e come al solito devastanti in attacco ma il Napoli è entrato in campo con un atteggiamento discutibile. Doppio vantaggio dell’Atalanta dopo appena 16 minuti grazie alle reti messe a segno da Zapata e Pessina, nella ripresa il Napoli ha riaperto la partita con Lozano e ha avuto sul piede di Osimhen il pallone del 2-2. Il gol che ha chiuso i conti è arrivato ancora con Pessina: Atalanta in finale e Napoli eliminato.

Napoli, la posizione di Gattuso

Gattuso non ha grossi demeriti, la stagione non è stata sicuramente entusiasmante ma in linea con le attese della vigilia. L’ex Milan è arrivato in un situazione di grande tensione, lo spogliatoio era praticamente spaccato dopo le difficoltà incontrate con Carlo Ancelotti. Gennaro Gattuso ha compattato l’ambiente e portato anche qualche risultato. In classifica occupa la sesta posizione ma la zona Champions League è distante soltanto tre punti ed il Napoli deve recuperare la partita contro la Juventus. Potenzialmente ha margini di miglioramento, ma il tempo stringe.

I sostituti di Gattuso

La posizione di Gattuso è a rischio, l’allenatore sarà chiamato ad una reazione già dalla difficilissima partita contro la Juventus. I bianconeri stanno attraversando un momento veramente importante e la partita per il Napoli si preannuncia delicata. Non è da escludere l’esonero in caso di brutta sconfitta. Il presidente De Laurentiis sta già valutando alcuni nomi, quelli più caldi riguardano due ritorni: Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Per il futuro occhi su De Zerbi del Sassuolo, alle spalle Juric del Verona e Italiano dello Spezia. E come al solito il web si è scatenato, in alto la FOTOGALLERY con tutti i meme da Instagram.