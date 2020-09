Napoli-Genoa 6-0, le pagelle di CalcioWeb: partita di tennis, Osimhen si conferma [FOTO]

Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Prestazione super del Napoli nella partita della seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso si conferma anche contro il Genoa, dominio totale e punteggio di 6-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, preoccupazione per i rossoblu con un netto passo indietro rispetto al successo contro il Crotone. Ad aprire le marcature è stato Lozano, nella ripresa il Napoli dilaga con le reti di Zielinski, Mertens, ancora Lozano, Elmas e Politano. Tutti promossi per gli azzurri, bocciati quasi tutti al Genoa. Napoli a 6 punti dopo due giornate. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Napoli (4-2-3-1) Meret 6; Di Lorenzo 6, Koulibaly 6.5, Manolas 6 (dal 46′ Maksimovic 6), Hysaj 6.5; Ruiz 6, Zielinski 7.5 (dal 73′ Ghoulam 6); Lozano 8 (dal 66′ Politano 7), Mertens 8 (dal 66′ Lobotka 6), Insigne 6 (dal 22′ Elmas 7); Osimhen 7.

Genoa (3-5-2) Marchetti 5; Goldaniga 4, Masiello 5, Biraschi 5; Zappacosta 4.5, Lerager 4 (dal 70′ Radovanovic 5), Badelj 5.5 (dal 64′ Behrami 5.5), Zajc 5 (dal 55′ Pandev 5), Pellegrini 5 (dal 55′ Ghiglione 5); Destro 5, Pjaca 5 (dal 70′ Melegoni 5).