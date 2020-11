Napoli e Insigne rendono omaggio a Maradona: brividi e lacrime fuori dal San Paolo [FOTO e VIDEO]

Napoli-Rijeka non può essere considerata una partita normale. Sia per l’importanza della sfida di Europa League, ma soprattutto per la notizia che ha sconvolto il popolo azzurro. E’ morto, infatti, Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro è deceduto nella giornata di ieri a causa di un arresto cardiorespiratorio. E’ sempre stato un idolo esempio per il popolo azzurro, più di un idolo. Per questo motivo i tifosi hanno deciso di rendergli omaggio, si sono ritrovati fuori dal San Paolo per intonare cori, con fuochi e fumogeni. Oggi Napoli-Rijeka può essere messa in secondo piano, oggi in città è il giorno di Diego Armando Maradona. In alto la FOTOGALLERY con le immagini. Omaggio anche di Insigne, in basso il video.