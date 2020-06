Napoli-Inter 1-1, Mertens risponde ad Eriksen: la squadra di Gattuso vola in finale [FOTO]

Napoli-Inter – E’ il Napoli la seconda finalista di Coppa Italia. I partenopei staccano il pass per l’Olimpico con un pareggio interno contro l’Inter. La squadra di Gattuso raggiunge la Juventus grazie alla vittoria dell’andata. Partenza sprint dell’Inter. Eriksen calcia direttamente dalla bandierina e, complice una leggera deviazione, inganna Ospina per il vantaggio nerazzurro. Il Napoli sembra accusare il colpo e rischia di capitolare prima sul colpo di testa di Lukaku salvato in extremis da Ospina, poi sul tiro di Candreva parato bene ancora dal colombiano. Timida reazione della squadra di Gattuso con tiri da fuori di Mertens e Insigne, entrambi imprecisi. Al 41′, però, la difesa di Conte si fa trovare impreparata sul lancio di Ospina ad innescare Insigne e, sul passaggio al centro, Mertens infila in porta il pallone dell’1-1. Nella ripresa il Napoli prova ad abbassare i ritmi, con l’Inter sempre pericolosa in contropiede. Insigne impegna Handanovic ad una parata a terra. Eriksen si sente in vena di grandi gol e ci riprova su calcio di punizione dai 30 metri, ma Ospina sempre attento. Nel finale sale ancora in cattedra il portiere del Napoli, decisivo su Eriksen prima che Moses spedisca a lato il pallone della qualificazione. In alto la FOTOGALLERY del match.