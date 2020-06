Napoli-Juve, la gaffe di Sergio Sylvestre: il cantante dimentica l’inno di Mameli [FOTO e VIDEO]

Sergio Sylvestre è stato scelto per cantare l’inno di Mameli prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Clamorosa gaffe del leccese di adozione (nato a Los Angeles) che ha dimenticato una parte del testo, forse per colpa dell’emozione. Un errore non perdonato dai social, che hanno subito preso di mira il cantante. “Come si può sbagliare l’inno?” o “Non è italiano, cosa pretendete?”. Un po’ troppo, onestamente. Visto il contesto e l’emozione della prima volta può capitare, anche perché Sylvestre si è ripreso dalla lacuna provvisoria e ha concluso alla grande la sua performance. In alto la FOTOGALLERY.