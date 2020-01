Napoli-Juventus 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Demme un 5, Dybala non conosce il Kamasutra [FOTO]

Napoli-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il posticipo della domenica valido per la ventunesima giornata del campionto di Serie A, sono scese in campo Napoli e Juventus, grande reazione per la squadra di Gattuso che ha messo alle spalle le ultime prestazioni, passo indietro per gli uomini di Maurizio Sarri che non sono riusciti ad approfittare del passo falso dell’Inter contro il Cagliari. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, nella ripresa il Napoli sale in cattedra e trova un uno-due micidiale con Zielinski ed Insigne. Nel finale in gol Cristiano Ronaldo ma è troppo tardi per pensare al pareggio, finisce 2-1.

NAPOLI-JUVENTUS, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

NAPOLI (4-3-3):

Meret voto 5.5: non viene quasi mai chiamato in causa ma in occasione del gol di Cristiano Ronaldo non sembra molto reattivo.

Hysaj voto 7: partita ordinata per il terzino di Gennaro Gattuso, ci prova anche con qualche scorribanda: HYSAJ COSA FARE.

Di Lorenzo voto 6.5: nonostante qualche piccolo errore si conferma come uno dei più positivi, solo qualche leggero passo falso in stagione: RIVELAZIONE.

Manolas voto 7: grandissima partita per l’ex difensore della Roma, bravo a chiudere ogni intervento di testa e di piede: ROCCIOSO.

Mario Rui voto: fa come sempre il suo ruolo, senza errori ma senza nemmeno entusiasmare: PROFESSIONISTA.

Zielinski voto 8: qualità ed inserimento per un calciatore fantastico, si esalta nelle partite di cartello: PROFESSORE.

Demme voto 6: buon impatto per il nuovo arrivo del Napoli, si dimostra un centrocampista completo: DAMME UN 5.

Ruiz voto 6: in ripresa rispetto alle ultime paritite sottotono ma ha le qualità per essere sempre il migliore.

Callejon voto 6: stagione veramente al di sotto delle aspettative, oggi non riesce quasi mai a pungere ma si salva nel finale con l’assist per Insigne.

Milik voto 5.5: si fa vedere poco l’attacco polacco ma i difensore bianconeri sono sempre un osso durissimo.

Insigne voto 8: nel primo tempo di fa vedere poco ma nelle ripresa è decisivo in occasione del gol del vantaggio e poi chiude i conti con un grane gol: L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA?

(dal 69′ Lobotka 6)

(dall’81’ Elmas s.v.)

(dall’89’ Llorente s.v.)

JUVENTUS (4-3-3):

Szczesny voto 5: sbaglia in occasione del gol di Zielinski, respinta troppo corta sul tiro di Insigne: SAPONETTA.

Cuadrado voto 4.5: si addormenta e si lascia scappare Zielinski in occasione del gol del vantaggio: BUONANOTTE.

Bonucci voto 6: difficilmente sbaglia una partita, è un difensore completo e lo dimostra anche oggi: ATTENTO.

De Ligt voto 6: nel complesso una buona partita, nel finale qualche disattenzione.

Alex Sandro voto 5.5: è un terzino prettamente offensivo ma oggi non riesce ad essere pericoloso nella metà campo avversaria: TIMIDO.

Bentancur voto 5.5: forse non ha la giusta esperienza per affrontare queste partite così importanti: SI PERDE SUL PIU’ BELLO.

Pjanic voto 6: costretto al cambio nel secondo tempo per un problema fisico, tiene in ansia Sarri in vista delle prossime partite:

Matuidi voto 5: partita un pò sottotono per il francese, ha qualità d’inserimento ma oggi non la fa vedere: MATU… CI SEI?

Dybala voto 5: partita difficile per l’attaccante argentino, non trova la posizione: NON CONOSCE IL KAMASUTRA.

Higuain voto 5.5: è l’ex della partita, i tanti fischi forse lo condizionano, si fa vedere poco: FISCHIANO LE ORECCHIE.

Ronaldo voto 6: stava attraversando un momento di forma incredibile, oggi meno bene ma va comunque in gol.

(dal 59′ Rabiot 5)

(dal 72′ Douglas Costa 5)

(dal 90′ Llorente s.v.).