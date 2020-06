La Coppa Italia è del Napoli! Azzurri perfetti dal dischetto, la Juve sbaglia troppo: finisce 4-2 [FOTOGALLERY]

Il Napoli vince la Coppa Italia 2019-2020. E’ degli azzurri il primo trofeo italiano post Coronavirus, conquistato ai calci di rigore (4-2 il finale) dopo lo 0-0 ai 90 minuti. Per la Juventus, fatali gli errori iniziali dagli undici metri di Dybala e Danilo.

La partita. Il primo tempo è più movimentato. La prima occasione è della Juventus, con Meret che risponde a Ronaldo, ma poi i bianconeri fanno solo possesso e “lasciano” al Napoli le occasioni da rete. Prima Insigne colpisce il palo su punizione, poi si fa deviare in angolo da Buffon un tiro dal limite. Portiere bianconero protagonista a fine primo tempo, in quanto è decisivo anche su Demme da pochi metri. Finisce qua? No. Perché, a dispetto di una ripresa povera di occasioni, l’eterno estremo difensore si fa trovare ancora pronto in pieno recupero prima su Maksimovic e poi su Demme. Peccato per lui che non serva a niente, perché i suoi compagni non sono perfetti dal dischetto – a differenza del Napoli – e la Juventus esce sconfitta. Finisce 4-2!

La sequenza dei rigori:

Dybala (J) – Parato

Insigne (N) – Gol

Danilo (J) – Alto

Politano (N) – Gol

Bonucci (J) – Gol

Maksimovic (N) – Gol

Ramsey (J) – Gol

Milik (N) – Gol