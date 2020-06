Napoli-Juventus, ai 90 minuti è 0-0! Buffon salva ancora in pieno recupero, si va ai rigori [FOTO]

Un inizio soporifero, un finale in crescendo, ma il primo tempo di Napoli-Juventus si chiude a reti bianche. Meglio i bianconeri nel possesso, meglio gli azzurri nelle occasioni da rete. Ronaldo ci prova all’inizio e trova Meret pronto, ma è poi l’undici di Gattuso che va vicino al gol per ben tre volte: prima è il palo a salvare Buffon sulla punizione di Insigne, poi è il portiere a salvare su Demme e sullo stesso Insigne nel giro di un minuto. Ripresa più soft, come fu per le due semifinali. La stanchezza si fa sentire e le occasioni latitano. Ma in pieno recupero il Napoli va vicinissimo al clamoroso vantaggio: è ancora Buffon a salvare su angolo, prima su Maksimovic e poi su Demme. Si va ai rigori. In alto la FOTOGALLERY della sfida, lo strano effetto ottico in tv e la gaffe dell’inno.