Napoli-Juventus, l’effetto ottico in tv è mozzafiato: tifosi virtuali sugli spalti [FOTO]

Si sta giocando la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in campo l’ultimo atto della competizione. Ovviamente non è stata consentita la presenza del pubblico, ma almeno da casa lo stadio sembra gremito. Ma non è così, si tratta infatti di un trucco digitale, dalla tv si possono notare le bandierine verdi, bianche e rosse, più qualche striscione. L’effetto ottico è molto bello, ma purtroppo non corrisponde alla realtà. Per adesso bisogna accontentarsi solo di questo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte la immagini.