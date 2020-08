Napoli-Lazio 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Immobile fa 36, ma decide Insigne su rigore [FOTO]

Napoli-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Ultima giornata del campionato di Serie A, è andata in archivio una stagione che è stata veramente scoppiettante fino all’ultimo minuto. Il turno finale ha regalato la partita tra Napoli e Lazio, nel post-lockdown il rendimento è stato completamente diverso, molto bene la squadra di Gattuso, malissimo quella di Simone Inzaghi. Oggi i ritmi sono stati comunque accettabili, si sono viste anche buone giocate dal punto di vista qualitativo. Giornata da ricordare per Immobile, sono 36 in campionato, raggiunto il record di Higuain. Padroni di casa in vantaggio con un gol a girare di Fabian Ruiz, al 22′ il pareggio del capocannoniere. Nel secondo tempo è Insigne su calcio di rigore a siglare il gol del 2-1, nel finale la chiude Politano per il 3-1. Preoccupazione per Insigne, l’attaccante costretto al cambio per infortunio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Napoli-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 5, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (dal 78′ Ghoulam s.v.); Fabian Ruiz 7, Lobotka 6.5 (dal 78′ Demme s.v.), Zielinski 6 (dall’85’ Politano 7.); Callejon 5.5 (dal 78′ Lozano s.v.), Mertens 7.5, Insigne 6.5 (dall’85’ Elmas s.v). Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5.5; Patric 5.5 (dal 63′ Vavro 5.5), Luiz Felipe 6, Acerbi 6 (dal 63′ Bastos 5.5); Lazzari 5.5 (dall’83’ Lukaku s.v.), Milinkovic-Savic 6, Parolo 5 (dall’87’ Anderson s.v.), Luis Alberto 5.5, Marusic 6.5; Correa 6.5 (dall’87’ Adekanye s.v.); Immobile 7. Allenatore: Simone Inzaghi.