Napoli-Lazio 5-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso è da capogiro, biancocelesti quasi mai in partita

Il Napoli è veramente da impazzire, grandissima prestazione della squadra di Gennaro Gattuso nell’ultimo match della 32esima giornata del campionato di Serie A, brutta partita della Lazio che si è svegliata solo nel finale: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partenza della squadra di Gattuso è sprint, i padroni di casa si trovano in doppio vantaggio dopo 12 minuti con le reti di Insigne e Politano. Nel secondo tempo il Napoli trova il tris grazie ad una magia sempre di Insigne, stagione veramente eccezionale per l’attaccante. Mertens trova la rete del 4-0 che sembra chiudere i conti, ma la Lazio riapre la sfida con due grandissimi gol di Immobile e Milinkovic con un calcio di punizione. Entra Osimhen e dopo 8 minuti arriva il gol del definitivo 5-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Napoli-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Napoli (4-3-3) Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 6.5, Manolas 6.5 (dla 71′ Rrahmani 6), Hysaj 6.5; Ruiz 6.5, Bakayoko 7 (dal 90′ Lobotka s.v.), Zielinski 7.5 (dall’82’ Elmas s.v.); Insigne 9, Mertens 7 (dal 72′ Osimhen 7), Politano 7.5 (dal 71′ Lozano 6.5).

Lazio (3-5-2) Reina 5; Marusic 5, Acerbi 5.5, Radu 4.5; Lazzari 5.5, Milinkovic 6 (dall’83’ Akpa Akpro s.v.), Leiva 4.5 (dal 58′ Cataldi 6), Luis Alberto 6 (dal 65′ Pereira 6), Fares 5.5 (dal 64′ Lulic 5.5); Correa 6, Immobile 6.5 (dall’83’ Muriqi s.v.).