Napoli-Lazio, lite tra due calciatori al fischio finale: il labiale non sfugge alla telecamere [FOTO]

Nella serata di ieri si è giocata una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Napoli e Lazio, impresa degli uomini di Gennaro Gattuso contro la squadra più in forma del momento. Decide una rete di Insigne dopo pochi minuti, è stata una partita incredibile con continui colpi di scena. La stagione del Napoli adesso può avere un senso, in campionato raggiungere la zona Champions League sembra utopia, in Europa difficile aspettarsi qualcosa d’importante, la Coppa Italia può essere dunque un obiettivo. Nel frattempo tensione al fischio finale tra due calciatori: Acerbi e Manolas. Alla fine della partita, Manolas ha detto qualcosa ad Acerbi. La risposta del difensore della Lazio non è sfuggita alle telecamere: “Ma che vuoi?”. I due sono arrivati quasi alle mani e sono stati successivamente allontanati dai compagni. In alto la fotogallery con le immagini della lite.