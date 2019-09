Napoli-Liverpool 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Super Ciro-Mertens, abusivismo edilizio di Koulibaly [FOTO]

NAPOLI-LIVERPOOL, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Delirio al San Paolo per la vittoria del Napoli contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita tutto sommato equilibrata, decisa nel finale con il rigore di Mertens e il gol di Llorente. Bene Meret e Koulibaly, sugli scudi come sempre Mertens. Positivo l’ingresso di Llorente. In alto la FOTOGALLERY.

Napoli (4-4-2):

Meret voto 7: Risponde da campione su Mané e Salah. Prega sul colpo di testa di Firmino e la sua supplica viene ascoltata: SANTI IN PARADISO.

Di Lorenzo voto 6.5: partita più di contenimento che di spinta per l’ottimo terzino arrivato dall’Empoli: SOLIDO.

Manolas voto 6.5: difende bene insieme al compagno di reparto: MURO INVALICABILE.

Koulibaly voto 8: è tornato quello di sempre, il muro di Berlino a confronto sembrava uno scalino: ABUSIVISMO EDILIZIO.

Mario Rui voto 6: fa il suo onesto compitino, difende bene, attacca senza strafare: STUDENTE MODELLO.

Callejon voto 6.5: oggi ha dovuto fare un po’ più di fase difensiva visti i tanti calciatori offensivi schierati da Ancelotti, ha il merito di guadagnarsi il rigore, a dir la verità tuffandosi un po’: TANIA CAGNOTTO.

Allan voto 6: diga in mezzo al campo, fa il solito lavoro sporco, quello che non si nota: MASTINO NAPOLETANO. (75′ Elmas 6)

Fabian Ruiz voto 6.5: prova a fare il prestigiatore, ma la partita di oggi richiede altro e lo capisce quasi subito: ESSENZIALE.

Insigne voto 6: ama la…riga e per questo gioca largo per poi penetrare verso il centro, oggi con meno fantasia del solito: FUTURO ROCCO SIFFREDI. (66′ Zielinski 6)

Mertens voto 8: calcia un rigore che potrebbe entrare di diritto nelle 12 fatiche di Ercole per pesantezza e segna sempre: SUPER-CIRO.

Lozano voto 6.5: segna anche oggi, ma il gol gli viene annullato strozzandogli l’urlo in gola, il talento c’è: I TIFOSI LO ZANO. (69′ Llorente 7)

Liverpool (4-2-3-1): Adrian 7.5; Alexander-Arnold 5.5, Matip 5.5, Van Dijk 5.5, Robertson 3; Fabinho 5, Henderson 5.5 (87′ Shaqiri sv), Milner 5.5 (66′ Wijnaldum 5.5); Mane 5, Salah 6; Firmino 6.5.