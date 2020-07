Napoli e Milan si confermano, 2-2 ricco di emozioni: Donnarumma regala due gol [FOTO]

Due squadre che si confermano in forma. Napoli e Milan sono tornate dal lockdown con grande entusiasmo, si sono allenate bene ed i risultati sono importanti dal punto di vista atletico. Si è visto anche un buon calcio al San Paolo, Gattuso ha stravolto questa squadra dal punto di vista della fiducia e tattico, ma sorprendente è anche la risposta del Milan ed il merito è dall’allenatore Pioli. Gara dai due volti per il portiere Donnarumma, strepitoso in due occasioni del primo tempo, ma protagonista in negativo con altrettanti errori.

Partono meglio i padroni di casa, ma a concretizzare è il Milan. Ottima giocata di Rebic che serve Theo Hernandez, l'esterno non sbaglia. La squadra di Gattuso, però, non muore mai e ribalta la situazione tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, le marcature portano le firme di Di Lorenzo e Mertens, da segnalare gli errori dell'estremo difensore rossonero. Il Milan sembra alle corde, ma riesce a reagire grazie ad un calcio di rigore, Kessie è lucido dal dischetto per il definitivo 2-2.