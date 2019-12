Incubo Napoli, il Parma sbanca il San Paolo con un gol di Gervinho nel recupero [FOTO]

Napoli-Parma – Debutto da incubo quello del Napoli di Gattuso. Al San Paolo arriva l’ennesima sconfitta di questo campionato per gli azzurri contro il Parma. Vantaggio ducale con Kulusevski, pari di Milik, gol di Gervinho in pieno recupero per la vittoria dei crociati.

Il Napoli parte malissimo e regala due opportunità al Parma. La seconda viene sfruttata da Kulusevski che, sull’errore con infortunio annesso di Koulibaly, batte Meret dopo una fuga di trenta metri. Il Napoli prova a reagire, ma Insigne sbaglia clamorosamente due occasioni. Il Parma si difende e quando riparte fa malissimo alla difesa azzurra. Gervinho colpisce il palo, decisiva la deviazione di Meret.

Nella ripresa sale in cattedra Sepe che salva prima sulla punizione di Insigne poi sul sinistro di Milik. Il portiere del Parma deve però arrendersi al colpo di testa dell’attaccante polacco del Napoli che rimette le cose in parità. In pieno recupero lo scatenato Gervinho segna su assist di Kulusevski.

Finisce qui.

93′ – Gervinho regala la vittoria al Parma al termine di un perfetto contropiede in pieno recupero.

91′ – Callejon di testa manda alto il pallone della vittoria.

70′ – Gervinho si beve tutta la difesa del Napoli e calcia di sinistro, Meret salva i suoi con il piede.

65′ – Pareggio del Napoli. Il neo-entrato Mertens pesca in area Milik che di testa fa 1-1.

60′ – Ancora Sepe decisivo su Milik.

58′ – Bella punizione di Insigne, grande risposta di Sepe.

Iniziato il secondo tempo.

Calcio di rigore per il Napoli. Zielinski cade in area, ma dopo il controllo al VAR l’arbitro Di Bello si ravvede e cambia la sua decisione. In effetti il presunto contatto è avvenuto fuori area.

42′ – Palo del Parma: Gervinho parte in contropiede e calcia, Meret si salva con l’aiuto del palo.

41′ – Sinistro di Fabian Ruiz, facile parata di Sepe.

33′ – Clamorosa occasione per Insigne: l’attaccante spreca tutto calciando a lato tutto solo davanti a Sepe.

23′ – Occasione per Zielinski, sinistro altissimo del polacco da buona posizione.

Il Napoli attacca con convinzione. Tentativi di Insigne e Zielinski non andati a buon fine.

3′ – Partenza shock per il Napoli: errore clamoroso di Koulibaly, Kulusevski si invola verso la porta e batte Meret! Parma in vantaggio.

1′ – Partiti!

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Insigne, Milik, Callejon. All. Gattuso.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.