Napoli-Parma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: 7 ‘MERETato’, Barillà come la pasta [FOTO]

Napoli-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Parma che hanno dato vita ad una partita emozionante. Inizio di avventura shock per Gattuso in panchina per il tecnico, i primi 5 minuti sono stati veramente horror, errori dei songoli incredibili, poi arriva il gol con il solito Kulusevski grazie ad un perfetto contropiede, errore di Koulibaly che deve anche uscire per infortunio. Nel secondo tempo molto meglio il Napoli che trova il pareggio con un colpo di testa con il solito Milik. Nel finale il Parma vince in contropiede con Gervinho, finisce 1-2. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Napoli (4-3-3):

Meret voto 7: portiere di prospettiva incredibile, salva il risultato nel secondo tempo: 7 ‘MERETATO’

Di Lorenzo voto 6.5: si conferma ancora una volta come uno dei migliori, spinge con insistenza sulla fascia: SPINA NEL FIANCO.

Manolas voto 6.5: con Di Lorenzo è il migliore della retroguardia, si rende pericoloso anche nella metà campo avversaria: BRONZO,

Koulibaly voto 3.5: inizio di stagione horror, sbaglia praticamente tutto e causa il gol, poi esce per infortunio: RIMANE NEGLI SPOGLIATOI. (dal 5′ Luperto 6).

Mario Rui voto 4.5: partita disastrosa per l’esterno di Gattuso, sbaglia praticamente tutto: MARIO O MARIO.

Zielinski voto 6: prova a far girare il centrocampo e ci riesce con buona continuità, per qualità non si discute: AGO E FILO.

Allan voto 5: continua ad essere un pesce fuor d’acqua, ha qualità ma non le mette in mostra: RIMANDATO.

Ruiz voto 5: il calciatore determinato e decisivo è un lontano ricordo, anche oggi troppo in sofferenza: CHI L’HA VISTO?

Insigne voto 4.5: l’impegno non manca per carità ma gli errori dal punto di vista tecnico non sono da Insigne: DOV’E’ LA TESTA?

Milik voto 7.5: momento magico per il polacco che trova la porta sempre più con continuità: MILIK, SEMPRE MILIK.

Callejon voto 5.5: come corsa è sempre uno dei migliori, per il resto è meglio sorvolare.

(dal 63′ Mertens 7: entra nella ripresa e cambia la partita, suo l’assist per Milik).

(dal 79′ Lozano s.v.).

Parma (4-3-3):

Sepe voto 6.5: non può nulla in occasione della marcatura del Napoli, si conferma come uno dei migliori portieri.

Darmian voto 6.5: bene in entrambe le fase del gioco, ha esperienza internazionale e lo dimostra anche oggi: INTERNATIONAL.

Iacoponi voto 6: si conferma sempre più una sorpresa, anche oggi attento in ogni situazione difensiva: VOLPONE.

Bruno Alves voto 7: tantissima esperienza e lo dimostra anche oggi, segue il reparto in ogni singolo passaggio: PROFESSORE.

Gagliolo voto 6.5: ottima partita per il difensore di D’Aversa che è protagonista anche in occasione del gol del vantaggio.

Hernani voto 5.5: partita un pò sottotono per il centrocampista del Parma, troppi errori anche in fase di impostazione.

Brugman voto 6: alterna buona qualità ed anche una buona quantità, si dimostra all’altezza del compito.

Barillà voto 6.5: corre per due e si rende pericoloso anche con qualche inserimento: COME LA PASTA.

Kulusevski voto 7.5: continua il campionato strepitoso per l’attaccante che nel primo tempo vola in contropiede: VELOCISTA.

Cornelius s.v.: costretto subito al cambio per infortunio, buona stagione ma condizionata dai problemi fisici: HA BISOGNO DI UN CORNELIUS.

Gervinho voto 7.5: in contropiede è devastante, nel finale regala il successo : GAZZELLA.

(dal 17′ Sprocati 6).

(dal 66′ Grassi 5.5)

(dal 78′ Pezzella s.v.)