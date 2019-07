Napoli, presentate seconda e terza maglia: sui social i tifosi bocciano la mimetica [FOTO]

Il Napoli ha scelto la piattaforma di Instagram per svelare ai tifosi quelle che saranno la seconda e la terza maglia per la prossima stagione. Una è verde mimetica. l’altra è bianca. Come al solito, il cambiamento divide, e così sui social ci sono stati i complimenti di alcuni fan e le critiche di altri: “La bianca mi piace molto, la mimetica non si può vedere”, “La bianca è bella, la militare fa schifo”, “La mimetica sarebbe stata bellissima se fosse stata tutta mimetica e non solo d’avanti”, “Che schifezza”, “Ma che sono queste cafonate?”, “Così offendete la nostra storia”, “La seconda maglia sarebbe dovuta essere la bianca, la terza maglia, invece, la verde. Sarebbe stato molto meglio così”, “Sono entrambe stupende, grandissimi, fateci sognare”, “Insignificanti. Ma una maglia normale quando? Ma una tutta azzurra no?”. In alto la FOTOGALLERY.