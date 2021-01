Un’altra partita molto equilibrata per gli ottavi di finale di Coppa Italia, questa volta a sorpresa tra due squadre con valori tecnici nettamente diversi. Stiamo parlando di Napoli e Empoli, qualche problema di troppo in difesa per l’11 di Gennaro Gattuso, sicuramente meglio in fase offensiva. Il Napoli continua ad essere troppo altalenante, l’allenatore chiede più attenzione.

Napoli-Empoli, la cronaca

Il primo tempo è veramente scoppiettante, le due squadre giocano a viso apertissimo e si registrano tre gol. A passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a Di Lorenzo, al 33′ il pareggio di Bajrami, giovane centrocampista macedone naturalizzato svizzero. Passano 5 minuti ed il Napoli trova il nuovo vantaggio con Lozano, l’attaccante sempre più decisivo. Nella ripresa l’Empoli entra con la giusta grinta e trova il pareggio ancora con Bajrami. Sembrano avvicinarsi i tempi supplementari, ma Petagna in mischia segna il gol del definitivo 3-2. Napoli ai quarti di finale, Empoli eliminato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.