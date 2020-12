Napoli-Real Sociedad 1-1, le pagelle di CalcioWeb: una magia di Zielinski allo stadio Maradona, azzurri primi!

Il Napoli stacca il pass per il prossimo turno di Europa League, ottima partita per la squadra di Gennaro Gattuso, tutti voti positivi nelle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Gli azzurri giocano con grande carattere, nei primi minuti mettono in mostra un buon calcio ma non riescono a concretizzare. Fino al 35′ quando è Zielinski a portare in vantaggio i padroni di casa, magia del centrocampista che supera l’incolpevole Remiro, il pallone si infila all’incrocio. Nel finale arriva il pareggio ospite con un gran tiro di Willan José, finisce 1-1. Il Napoli si qualifica al primo posto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Napoli-Real Sociedad, le pagelle di CalcioWeb

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 5 (dall’82’ Ghoulam s.v.); Fabian 6, Bakayoko 6 (dal 69′ Demme 6.5); Lozano 7 (dal 70′ Politano), Zielinski 7.5 (dal 74′ Elmas s.v.), Insigne 6; Mertens 6 (dal 69′ Petagna 6). A disposizione: Meret, Contini, Demme, Elmas, Politano, Ghoulam, Petagna, Manolas, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro 6, Zaldúa 6.5, Zubeldia 6, Le Normand 6, Monreal 6.5; Guevara 6.5, Merino 6, Zubimendi 6; Portu 5, Willan José 7, Januzaj 6. A disposizione: Ayesa, Elustondo, Muñoz, Sagnan, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Barrenetxea, Bautista, López, González. Allenatore: Alguacil