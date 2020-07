Napoli, nasce una squadra ‘affascinante’: è fatta per Eleonora Goldoni, il volto sexy del calcio [FOTO]

Si muove anche il calciomercato… femminile. Colpo importante per il Napoli che si è assicurato le prestazioni di Eleonora Goldoni. E’ il regalo dopo la promozione nel campionato di Serie A, si tratta di una giocatrice, di ruolo attaccante, in grado di fare la differenza. E’ nel giro della Nazionale e arriva dall’Inter. “Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli Femminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare”. Ha scritto sul profilo Instagram. I tifosi si sono scatenati, Eleonora non è passata inosservata per la sua bellezza come conferma la FOTOGALLERY in alto.