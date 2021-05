Napoli-Verona 1-1, le pagelle: delusione per Gattuso, è fuori dalla Champions, scherzetto di Juric

Il Verona ha giocato una partita vera nella 38esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Juric ha affrontato il Napoli, con gli azzurri alla disperata ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. La gara della squadra di Gattuso non è stata entusiasmante, la posta in palio era altissima. Le pagelle hanno messo in evidenza la prestazione degli ospiti. Nel primo tempo si registrano occasioni da una parte e dall’altra, in particolar modo dei padroni di casa con Insigne. Nel secondo tempo il Napoli passa in vantaggio con Rrhamani. Sembra fatta ma Faraoni trova il gol del pareggio. Finisce 1-1, il Napoli fuori dalla Champions. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Napoli-Verona, le pagelle

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 5.5, Rrhamani 7, Manolas 6, Hysaj 5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5.5; Lozano 5, Zielinski 5.5, Insigne 6; Osimhen 5.5. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Mertens, Politano, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Lobotka. All.: Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur 6; Dawidowicz 6, Ceccherini 6.5, Dimarco 6; Faraoni 7, Gunter 7, Ilic 6.5, Lazovic 6; Bessa 6, Zaccagni 6.5; Kalinic 5.5. A disp.: Silvestri, Berardi, Veloso, Lovato, Salcedo, Udogie, Cetin, Ruegg, Magnani, Sturaro, Colley, Lasagna. All.: Juric.