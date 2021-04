Nasce la Superlega ed il web si scatena: le reazioni su Juventus, Napoli e Atalanta [FOTO]

E’ nata la Superlega e rappresenta la notizia più importante di oggi legata al mondo del calcio. Sono iniziate le polemiche per una competizione che avvantaggia molto i grandi club, mentre per le piccole squadre rischia di portare un danno importante. Le squadre partecipanti sono: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. E’ appena iniziata una vera e propria battaglia con Uefa, Federazioni, Leghe e Fifa che studiano una causa miliardaria.

E’ una situazione delicata anche per quanto riguarda il campionato di Serie A con Atalanta, Verona e Cagliari che avrebbero chiesto l’esclusione di Juventus, Inter e Milan. Il mondo del web si è come al solito scatenato, dalle decisioni potrebbero approfittarne Napoli e Atalanta, ma anche Lazio e Roma che si giocherebbero lo scudetto. Meme esilaranti anche su Agnelli e Juventus: “rischio di non qualificarmi per la Champions? Ne creo una tutta per me”, si legge sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.