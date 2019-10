La Nazionale italiana visita l’ospedale Bambino Gesù: “Venire qui il vostro gol più bello” [FOTO]

Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e Jorginho) hanno giocato con le carte a Uno con un bimbo di oncoematologia, altri hanno servito i pasti ai pazienti. Bonucci ha firmato un autografo a un bambino che nel suo letto indossava la maglia Juve. A tutti, consegnati blocchi e matite per colorare e un cappellino della nazionale. Mancini e il team manager Oriali hanno portato in dono una maglia con il numero 10 a Mariella Enoc, presidente del Bambin Gesù. Agli azzurri è stato invece consegnato un cartellone colorato dai bambini: “Il vostro gol più bello è stato venire da noi in ospedale”.