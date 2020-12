Neymar ha dovuto fare i conti con un infortunio, ma continua ad essere sempre chiacchierato anche per le situazioni legate al gossip e alla nuova fidanzata. Il brasiliano si conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione, è dotato di un talento unico che però non sempre riesce a mettere in mostra. L’intenzione è quella di trascinare il Psg, in campionato domina sempre, ma l’obiettivo principale è vincere la Champions League. Il futuro è ancora tutto da decidere, potrebbe anche cambiare maglia nella prossima stagione, continuano infatti a circolare voci su un possibile ritorno in Spagna.

Le voci di gossip su Neymar

Sono tantissime anche le voci di gossip che riguardano l’attaccante Neymar. Sono molti i flirt attribuiti al brasiliano, due anni fa è giunta al capolinea la relazione con Bruna Marquezine, poi Natalia Barúlich, le cantanti Anitta e Gabily, e la modella catalana Noa Sáez. Adesso circola il nome anche Melodie Penalver, modella molto seguita sui profili social, soprattutto su Instagram. Secondo alcuni siti di gossip sarebbe nata una relazione, Neymar avrebbe lasciato qualche like sulle foto della modella. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della nuova fiamma di Neymar.