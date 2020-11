Stefano Bettarini è entrato nella casa del Grande Fratello, l’ex calciatore ha scatenato già tantissime reazioni con il suo carattere molto forte. E’ stato protagonista di una discussione con Dayane Mello, una sua ex fiamma. Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini ha deciso di intervenire come riporta Giornalettismo. “Credo che le parole di Alfonso Signorini siano state decisive per Stefano. Lo hanno portato alla calma dopo aver subito parole ingiuste e accuse infondate. Del resto in quelle foto a sorridere erano in due, mica solo lui. Ed erano foto realizzate dagli stessi paparazzi interni al luogo dove entrambi soggiornavano, poi vendute al settimanale “Chi”: chiedete alla redazione. Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di “Chi”, in tv e durante i collegamenti con l’“Isola” si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.