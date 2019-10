Nipote Pradè, tutte le FOTO di Costanza Grimaldi: il calciatore Castrovilli segue il consiglio del dirigente

NIPOTE PRADE’ – Le dichiarazioni del dirigente Pradè degli ultimi giorni hanno scatenato le reazioni del web, in particolar modo Costanza Grimaldi, nipote del dirigente è diventare una star in breve tempo ed il suo profilo Instagram è aumentato nettamente di follower. “Se Gaetano Castrovilli si dimostra ancora serio, umile e professionale gli ho dato il permesso di parlare con mia nipote Costanza che è molto bella”. Il centrocampista ha colto subito la palla al balzo, il calciatore della Fiorentina ha realmente messo qualche like alla nipote Costanza. I tifosi della Fiorentina si sono scatenati ed ovviamente anche i social. Se son rose… In alto la fotogallery con tutte le immagini di Costanza Grimaldi.