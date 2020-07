Nona sinfonia, la Juventus è di nuovo campione d’Italia: 2-0 alla Samp, può partire la festa [FOTO]

Nona sinfonia per la Juventus. I bianconeri possono festeggiare il nono scudetto consecutivo, una striscia davvero incredibile per un club che ha letteralmente dominato negli ultimi anni. La stagione che sta per concludersi non è stata comunque facile, è arrivato un nuovo allenatore con uno stile di gioco completamente diverso rispetto a quello della gestione Allegri. Non sono mancati i passaggi a vuoto, ma alla fine è stato raggiunto il traguardo: lo scudetto. Il percorso post-lockdown è stato comunque buono, ottime le prime partite, poi qualche disattenzione fino ad arrivare al successo contro la Sampdoria che ha permesso di iniziare la festa.

L’inizio di partita è stato molto difficile per Juventus e Sampdoria, nel primo tempo non si registrano grandi occasioni. Ma Sarri deve fare i conti con due tegole: prima il cambio di Danilo dopo una brutta botta in testa, poi il problema ancora più preoccupante, quello di Dybala, per un fastidio all’adduttore. La prima frazione sembra indirizzata verso lo 0-0, grande schema della Juventus e Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa la squadra di Sarri tiene il pallino del gioco, ma la Samp ha qualche occasione per raggiungere il pareggio. Ma gli attaccanti non sembrano in giornata di grazia, Szczęsny para tutto. Poi da segnalare il raddoppio di Bernardeschi e l’espulsione di Thorsby per doppia ammonizione. All’88’ Ronaldo calcia un rigore sulla traversa. Finisce 2-0, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.