Notizie del giorno – Difensore italiano in ospedale, gaffe Donnarumma e tensione in casa Inter

Notizie del giorno – Il Lecce è rientrato in nottata dalla trasferta di Reggio Emilia, si è ritrovato questa mattina alle 10.30 al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma martedì 7 luglio alle ore 19:30, in casa con la Lazio. Gara nella quale, il tecnico Liverani, non avrà a disposizione Tachtsidis, che verrà squalificato per una giornata, per somma di ammonizioni. Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti (LA NOTIZIA COMPLETA)

Per i personaggi famosi, anche un piccolo errore sui social non passerà mai inosservato. Rimane pochissimi secondi e poi viene corretto? Non basta. Fosse anche un solo secondo, gli utenti se ne accorgeranno. Quando i followers sono migliaia, non basta mettere una pezza quasi subito, la gaffe viene notata e non perdona. E’ quanto accaduto a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, dopo il match vinto dai rossoneri ieri sera in casa della Lazio, ha infatti postato un brevissimo messaggio sui social. Peccato che, però, chi gestisce il suo profilo social si sia dimenticato di togliere una parte di messaggio. “Come testo metterei: Grande partita @acmilan. Avanti così 💪🏼💪🏼”. Probabilmente è la conversazione (L’ARTICOLO COMPLETO E LA FOTO)

Successo per il Bologna nella sfida di campionato contro l’Inter, 1-2 il risultato finale. Ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di DAZN: “Devo dire che i primi 20-25 minuti abbiamo fatto schifo, senza fare due passaggi di fila. Poi per fortuna sull’1-0 c’è stato l’intervallo: ci siamo parlati e abbiamo ridato coraggio e certezze ai ragazzi. Senza più nulla da perdere siamo venuti fuori. Non era facile essere in dieci e sotto 1-0: è stata una vittoria di carattere, di convinzione. Alla fine abbiamo vinto meritatamente”. Juwara? “Dovevo far riposare Orsolini e Tomiyasu, ma non avendo i cambi perché Skov Olsen e Mbaye si sono fatti male, avevo solo lui. La prima idea era mettere Svanberg a destra, poi guardando la partita mi sono detto: ‘Mettiamo Musa. Che con il casino che fa in campo non gli farà capire nulla’. L’avevo detto anche a Bigon (LE PAROLE DI MIHAJLOVIC E IL DURO CONFRONTO IN CASA INTER)

