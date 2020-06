Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, grave infortunio per Leno, lo sfogo di Ilaria D’Amico [FOTO]

Notizie del giorno – “É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile”. Questo il cordoglio espresso dal club nerazzurro sul sito ufficiale in merito alla scomparsa dell’ex calciatore dell’Inter. Si unisce al dolore anche il Napoli, per cui è stato (L’ARTICOLO COMPLETO)

E’ tornata in campo anche la Premier League, nel match di oggi si sono affrontate il Brighton e l’Arsenal. Brutto infortunio per Leno, il portiere tedesco è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo al minuto 41, al suo posto dentro Emiliano Martinez. Per l’estremo difensore necessario l’intervento della barella e dell’ossigeno. Paura per lo scontro con l’attaccante Maupay. Leno si è infuriato con l’avversario. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, qui il video e l’articolo completo.

“Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio. I familiari non devono diventare commentatori”. Sono le parole, a ‘Un giorno da pecora’, su Rai Radio 1, di Ilaria D’Amico, giornalista e compagna di Gigi Buffon. La donna ha criticato la scelta della sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, qui l’articolo completo.

“BentornatA Serie A. Secondo voi chi vincerà il campionato in questo rush finale?”. E’ questo il messaggio pubblicato da Ludovica Pagani, a poche ore dal ritorno in campo del campionato di Serie A. Dopo tanta attesa, scatta il gong, l’emergenza Coronavirus ha posticipato tutto, ma finalmente è arrivato il momento di tornare nel rettangolo di gioco. La bella influencer e giornalista ha lanciato la domanda sui social e, anche la foto, è stata molto apprezzata. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto o qui per tutte le immagini.