Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La pandemia da Coronavirus ha peggiorato la situazione economica del mondo del calcio, la condizione di alcuni club era già difficilissima e adesso è peggiorata drammaticamente. Diverse società sono sull’orlo del baratro e serve un intervento netto per salvare dal fallimento. Un aiuto potrebbe arrivare da investitori esteri pronti ad entrare nel calcio italiano. E’ quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, molto operazioni riguarderanno anche club di provincia grazie al valore relativamente basso delle società. Si tratta di fondi principalmente degli USA, l’intenzione è quella rilevare club di Serie B e Serie C e condurli in massima categoria, poi potrebbero esserci le prime entrare. E’ successo con club grossi come Manchester United, Liverpool e Arsenal che sono state trasformate in macchine di fatturato. Nel dettaglio si tratta di fondi di investimento e milionari americani, tra New York e Miami, l’interesse non riguarda club del calibro di Juventus o Inter, ma di Pescara, Reggina, Foggia, Lecco, Cavese, Trastevere, Gladiator e Latina. Una lista di 18 squadre che comprende anche Bisceglie, Catanzaro, Sambenedettese, Vibonese, Giulianova, Messina, Ostiamare, Sanremese, Sorrento, Taranto, più Lugano e Chiasso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, l’accusa a Cristian Pavon

Una denuncia pesantissima che riguarda il mondo del calcio: Cristian Pavon, attaccante del Boca Juniors è accusato di violenza sessuale. La denuncia è arrivata da Marisol Doyle, la donna ha svelato alcuni dettagli su una festa organizzata dagli amici del calciatore nel 2019. “Ho attraversato un calvario. Voglio spiegare alla società che se ho impiegato tutto questo tempo per denunciare il calciatore è stato perché ero in una situazione di riabilitazione. Ero caduta in depressione, totalmente delusa da una situazione nella quale mi ero imbattuta ad una festa a cui ho partecipato, e in cui c’era Cristian Pavon”. I dettagli sono stati svelati in un’intervista al noto canale televisivo argentino Telefe. “Pensavo che sarebbe stata una festa tranquilla, normale. Mi sono invece trovata in una situazione completamente diversa. Una cabina che era illuminata solo da poche luci, dove si sono verificati eventi che non sono normali per me, come relazioni tra ragazzi e ragazze. Sono una tifosa degli Xeneizes e Pavon è un giocatore che ammiro. Non avrei mai potuto pensare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Ha forzato la porta, è entrato in bagno e mi ha molestato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Diletta Leotta è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuova voce è circolata nelle ultime ore, si parla di un gossip con Can Yaman. La rivelazione è arrivata direttamente da Anna Pettinelli su RDS, la catanese e l’attore avrebbero soggiornato nello stesso albergo di Roma. Si sta parlando anche di un indizio sospetto, ovvero la Stories Instagram pubblicata da Diletta, un mazzo di fiori in regalo. Il turco era stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.